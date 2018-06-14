В тюменском колледже создали банду наркоторговцев

В Тюмени будут судить 19-летнего старосту нефтегазового колледжа. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления).

Как следует из материалов уголовного дела, 16-летние студенты-первокурсники занялись наркоторговлей по предложению их совершеннолетнего старосты группы. Он отвел подросткам роль курьеров. Несовершеннолетние должны были раскладывать синтетические наркотики по тайникам, а адреса сообщать старосте. В ноябре 2017 года несовершеннолетние делали закладки, однако вскоре их деятельность была пресечена полицией.

«В общей сложности по делу было изъято более 12 граммов наркотических средств, что является крупным размером. Часть наркотиков потребители успели забрать из тайников.

Правоохранители установили сообщников несовершеннолетнего. 27 ноября староста по решению суда был заключен под стражу. Подростки же находились под подпиской о невыезде. Они признали вину и раскаялись»,– сообщает прокуратура Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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