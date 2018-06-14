В думе Тюмени сорвалось заседание, где должны рассматривать скандальную инициативу

Депутатам гордумы Тюмени не удалось сегодня провести заседание комиссии по градостроительству и земельным отношениям. Причина – отсутствие кворума. Вместо семи человек к назначенному времени пришли только пять – председатель комиссии Алексей Рагозин, Альбина Селезнева, Александр Лейс, Алексей Чирков и Сергей Медведев.

В ходе сегодняшнего заседания должны были рассматривать изменения в Правила землепользования и застройки Тюмени, против которых выступают городские общественники. Они считают, что нововведения не соответствуют требованиям законодательства, нарушая Конституцию, лишают граждан доступа к участию в управлении делами государства и не дают самостоятельно решать вопросы местного значения. В частности, речь идет о лишении населения возможности обсуждать проекты генпланов, правил землепользования, застройки и благоустройства, планировки территории и т.д.

Председатель общественной организации «Тюменский жилищный комитет» Юрий Рябцев написал обращение председателю гордумы Дмитрию Еремееву с просьбой оставить проект изменений в правила землепользования без рассмотрения и вернуть его субъекту правотворческой инициативы, то есть врио главы администрации Тюмени Руслану Кухаруку. Для придания процессу максимальной публичности общественник привел на сегодняшнее заседание комиссии своих соратников.

Не исключено, что именно по этой причине кворум и не набрался. «Те, кто не явился сегодня на заседание комиссии, очевидно уже не хотят быть депутатами в следующем созыве», – сказал в кулуарах Алексей Чирков. Среди прогульщиков оказались Андрей Брехунцов, Юрий Безбородов, Валерий Бровкин, Владимир Гороховцев, Николай Моисеев, Андрей Потапов, Владимир Сартаков.

Тюмень, служба информации

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