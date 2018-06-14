Компания «Disney» снимет фильм по сценарию жителя Тюмени

Житель Тюмени стал победителем конкурса «Счастливые истории», проводимого компанией «Disney». Теперь его сюжет ляжет в основу одной из новелл будущего фильма «Счастье – это… 2». Автором сценария стал экономист Шамиль Агаев. Его история является комедийной и рассказывает о двух мужчинах, которые случайно увиделись в торговом центре: они узнали друг друга, но не могут вспомнить, как познакомились. В попытках это выяснить проходит весь день, они становятся практически друзьями, пока один из них не вспоминает, что знакомство произошло много лет назад при очень неприятных обстоятельствах, когда они очень сильно друг другу насолили.

Сюжет прошел народное голосование, попав в топ-50, а затем был выбран для экранизации. В состав жюри вошли Федор Бондарчук, Андрей Мерзликин, Сергей Лукьяненко, Владимир Хотиненко, Анна Михалкова и др. Премьера фильма «Счастье – это… 2» состоится в марте 2019 года. Стоит отметить, что Шамиль является по образованию экономистом, и, по его словам, никогда не планировал всерьез заниматься кино, но теперь, когда его работу оценили, задумался о карьере сценариста.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 14.06.18

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