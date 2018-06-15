В Тюменской области «Ауди» сбила медведя

В Тюменской области водитель автомобиля «Ауди» сбил медведя. ДТП произошло ночью 9 июня на 338-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе. Водитель не заметил в темноте выбежавшее на дорогу животное. Медведь от полученных травм скончался на месте. Человек не пострадал. Однако автомобиль был серьезно поврежден, его пришлось увозить на эвакуаторе.

Фото – Ноябрьск 24

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.06.18

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