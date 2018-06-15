Курганские ковбои украли тюменское стадо коров

Три жителя Курганской области украли в одном из тюменских хозяйств целое стадо коров, а через месяц увели из региона несколько десятков лошадей. Кражей скота курганцы решили заняться с целью его дальнейшего сбыта.

К преступлению подошли серьезно – разработали маршрут перегона, приготовили две лошади, снаряжение для верховой езды и продукты питания на несколько дней и в сентябре 2017 года выехали в Омутинский район Тюменской области. Под покровом ночи мужчины увели из загона ООО «Победа», расположенном вблизи деревни Крутинская 73 головы нетелей пестрой породы. В результате предприятию был причинен материальный ущерб в размере более 2,8 млн рублей.

В октябре 2017 года мужчины похитили с пастбища около села Солобоево Исетского района 36 лошадей, принадлежащих двум местным жителям. Стоимость украденного – примерно 1,6 млн рублей.

Поймали злоумышленников достаточно быстро, заключили под стражу, а похищенное имущество в полном объеме вернули потерпевшим. Сбежать удалось лишь одному из преступников, сейчас он объявлен в федеральный розыск. Остальных в ближайшее время ждет суд. Похитители коров обвиняются в совершении преступлениий, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере).

Тюмень, служба информации

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