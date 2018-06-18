Временные главы «тюменской матрёшки» досрочно подпишут соглашение о совместной работе

В понедельник, 18 июня, в Тюмени состоится церемония продления договора между органами гослвасти трёх регионов Тюменской области. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе тюменского губернатора, мероприятие пройдёт в правительстве. Подписи под документами о пролонгации соглашения подпишут врио губернаторов Тюменской области и Ямала Александр Моор и Дмитрий Артюхов, а также глава Югры Наталья Комарова. Подписи под договором также должны также поставить спикеры трёх дум, об их участии в церемонии пока ничего не известно.

В пресс-службе правительства Тюменской области не стали комментировать неофициальную информацию о том, что на мероприятии будут присутствовать бывшие главы регионов Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев. В пресс-службе главы Минприроды Дмитрия Кобылкина агентству «Новый день» сообщили, что министр весь день работает в Москве.

Соглашение о сотрудничестве между тремя регионами действует уже несколько лет. В последний раз оно было пролонгировано в 2013 году и должно было действовать до 2020 года. Однако его решили подписать в 2018 году. Согласно проекту нового договора между органами госвласти он будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Документ регламентирует отношения внутри сложносоставного субъекта. В рамках соглашения действует программа «Сотрудничество» – это обеспеченный финансированием регионов план по реализации крупных проектов в регионах. В том числе, за счёт средств программы реконструировали аэропорт «Рощино», а также строят дорогу Салехард-Надым.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.06.18

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