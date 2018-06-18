В Тюмени осудили главу кардиоцентра

В Тюмени осуждены ещё два участника хищения средств кардиоцентра – экс-директор медучреждения Вадим Кузнецов и местная жительница Елена Баглай, которая выступала контрагентом больницы. Ранее осудили третьего участника схемы – сотрудника кардиоцентра Елену Логунову. Схема хищений банальна – деньги перечисляли подрядчикам за услуги, которые фактически никто не выполнял. С помощью финансиовых манипуляций удалось похитить более пяти млн рублей.

Как ранее Логунова, два остальных участника преступления получили условные сроки. Кузнецов – два года. Он также временно не может занимать руководящие посты. Предпринимательница Елена Баглай – три года с испытательным сроком два года, рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Там ещё раз напомнили схему хищений. Директор Тюменского кардиологического научного центра (филиал «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН») Вадим Кузнецов в ноябре 2012 года привлёк подчиненную – завотделом международных связей кардиоцентра Елену Логунову к преступлению. Он также привлёк к преступной схеме подрядчика – предпринимателя Елену Баглай, которая предоставляла юридические услуги. Она же выступала от имени юрлица – «Юридическая компания «Веда».

В 2013 и 2014 годах кардиоцентр заключил договоры с фирмой «Оргсиб» на изготовление медицинской рекламы. Предприятие было подконтрольно сотруднице кардиоцентра Логуновой. Услуги никто не выполнял. Деньги обналичивались.

«В июне 2016 года были задержаны Логунова и Баглай, а в июле в Москве – Кузнецов. Они были заключены под стражу. Впоследствии мера пресечения Баглай и Кузнецову была изменена на залог, каждый из них внёс по миллиону рублей. Логунова была освобождена под подписку о невыезде», – говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Ранее Логунова признала свою вину. Признался также и Кузнецов, он также вернул похищенные 5,1 млн рублей. А вот Баглай вину так и не признала.

Тюмень, служба информации

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