Тюменская область купит совхоз у олигарха Богданова за двойную цену

Тюменская область потратит сотни миллионов рублей на выкуп акций и земель сельхозпредприятия олигарха Владимира Богданова («Сургутнефтегаз»), пострадавшего от антироссийских санкций. На месте сельскохозяйственных земель ОАО «Совхоз Червишевский» могут появиться коттеджи.

Правительство Тюменской области предложило направить почти 667 миллионов рублей из дополнительных доходов регионального бюджета на «приобретение имущества (объекта спортивного назначения, земельного участка сельскохозяйственного назначения, пакета акций открытого акционерного общества «Совхоз» Червишевский») в собственность Тюменской области». Согласно данным из открытых источников, совхоз является собственностью ОАО «Сургутнефтегаз», принадлежащего сургутскому олигарху Владимиру Богданову.

Источник, близкий к тюменской областной думе, говорит, что продать акции сельхозпредприятия Богданова побуждает убыточность совхоза. Якобы, сельскохозяйственное производство нерентабельно, а огромные земли в непосредственной близости от Тюмени (сравнимые по площади с землями птицефабрики «Боровская») можно перевести под малоэтажную застройку и возвести на них коттеджи.

Стоимость активов на балансе предприятия непрерывно снижается как минимум три последних года: в 2014 году баланс совхоза составлял почти 347 миллионов рублей, в 2017 году – чуть больше 296 миллионов рублей. Чистые убытки по итогам 2017 года составили более 40 миллионов рублей, кредиторская задолженность выросла на 144%. Учредителем предприятия с долей 95% является ОАО «Сургутнефтегаз», крупнейшим конечным владельцем – гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

По одной из версий, на совхозных землях может быть проложена автодорога в объезд Черной речки – элитного поселка тюменских VIP. Жителям Черной речки досаждает поток машин на нынешней дороге от Тюмени до спорткомплекса «Жемчужина Сибири», проходящей прямо сквозь поселок. Отметим, что перехватывающие парковки для личного автотранспорта, которые были устроены на всех крупных биатлонных соревнованиях последних лет в «Жемчужине Сибири», размещались именно на землях совхоза.

Другой источник в областной думе утверждает, что купить акции у Богданова Тюменскую область побуждает забота о коллективе совхоза.

«Проблема в том, что «Сургутнефтегаз» подпал под санкции. И деятельность молочного предприятия частично парализована. И это вынужденная мера, способ дать предприятию нормально функционировать. Мы как бы поддерживаем коллектив, который попал в трудное положение. Потом область может выставить предприятие на продажу кому-то другому, кто не находится под санкциями», – считает собеседник «Нового Дня».

Вице-спикер тюменской областной думы, депутат от Сургута Галина Резяпова подтвердила «Новому Дню», что причиной продажи стали санкции США в отношении «Сургутнефтегаза» и его дочерних предприятий. «Вы же помните, что совхоз попал в санкционные списки. Нелепость, связанная с «Сургутнефтегазом». Предприятие, которое ни одним коровьим хвостом не участвует в добыче нефти, попадает под санкции. А учитывая, что они свое молоко сдают на завод «Данон», работающий с «Виммбильданом», так называемые вторичные санкции в любой момент могут обрушиться и на совхоз. Это [продажа предприятия] шаг наперед, чтобы не загубить предприятие. Там ведь двести рабочих мест, людям просто негде больше работать. «Сургутнефтегаз» не собирался избавляться от непрофильных активов. Дела у совхоза шли нормально, в планах «Сургутнефтегаза» было строительство цеха по переработке продукции», – рассказала Галина Резяпова и практически сразу выскакала еще одну, противоречащую предыдущей, версию.

Она предположила, что в будущем на землях «Совхоза Червишевский» возможно строительство малоэтажного жилья. «У «Сургутнефтегаза» в свое время был проект переселения северных ветеранов на юг Тюменской области, – объяснила Резяпова. – Но на сегодняшний день, на это нужны очень большие средства, которых они не имеют. Я думаю, да, эта земля пойдет под малоэтажное строительство, и это будет правильное решение. Земли очень нужны, ведь речь идет еще и о многодетных семьях, принят закон о бесплатном выделении им земель под жилищное строительство».

Генеральный директор ОАО «Совхоз «Червишевский» Сергей Григорьев отказался обсуждать продажу предприятия с журналистом «Нового Дня» по телефону. Руководитель попросил направить ему письменный запрос. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» на вопрос о причинах продажи совхоза также попросили прислать вопросы в письменном виде. В правительстве Тюменской области получить оперативный комментарий не удалось. «Новый День» направил официальные запросы.

Между тем, по мнению экспертов, стоимость совхоза завышена. «Кроме метода сравнительных продаж, затратного и доходного методов есть экспресс способ оценить предприятие – из стоимости активов вычесть его обязательства. Правда, потом, при инвентаризации, эта сумма может измениться. Потому что, к примеру, трактор, числящийся на балансе, может оказаться металлоломом, – рассказал «Новому Дню» член ОНФ, бизнес-консультант Евгений Артюх. – Практика показывает, что продажа непрофильных активов от частного предприятия властям чаще всего оказывается банальным выкачиванием денег из бюджета».

Исходя из бухгалтерского отчета, приблизительная цена совхоза «Червишевский» составляет 275,7 млн рублей. «Это если очень «грубо» оценивать стоимость предприятия как итог раздела «Капитал и резервы» баланса, – пояснил «Новому Дню» партнер «Аудиторской группы «Капитал», кандидат экономических наук Виктор Иваницкий. – Надо понимать, что бухгалтерская стоимость активов в балансе может отличаться от рыночной как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, старое здание в центре большого города может иметь небольшую «бухгалтерскую» стоимость, в то время как его рыночная цена будет гораздо выше. Возможна и обратная ситуация. В сельхозпредприятии какое-нибудь строение может иметь рыночную стоимость равную нулю при значительной бухгалтерской стоимости».

Тюмень, служба информации

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