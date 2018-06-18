Холманских собрал в Тюмени всю политическую элиту «матрешки»

Тюмень (Новый День, служба информации) – Политическая элита тюменской «матрешки» съехалась 18 июня на заседание межрегионального координационного совета «Единой России». Помимо глав всех трех субъектов в Тюмень сегодня прибыли уральский полпред Игорь Холманских, руководитель межрегионального координационного совета партии Иван Квитка, депутаты законодательных собраний и представители исполнительной власти Югры и Ямала.

В ходе мероприятия обсуждались главные политические события предстоящей осени.

«В нашем заседании участвуют главы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Именно в этих регионах пройдут центральные события предстоящего единого дня голосования. Прежде всего, речь идет о досрочных выборах губернатора Тюменской области, которые пройдут на территории всех трех субъектов. Впереди также избрание губернатора ЯНАО Законодательным собранием региона. Хотя эти выборы не являются прямыми, они также имеют большое политическое значение. Напомню, что в избирательных процедурах напрямую участвует глава Тюменской области», – заявил во вступительном слове Игорь Холманских.

Напомним, в эти минуты в правительстве Тюменской области проходит церемония продления договора между органами гослвасти трех регионов. Подписи под документами о пролонгации соглашения подпишут врио губернаторов Тюменской области и Ямала Александр Моор и Дмитрий Артюхов, а также глава Югры Наталья Комарова.

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