В Тюмени будут пикетировать гордуму и мэрию

Общественники Тюмени проведут групповой пикет в день заседания тюменской городской думы, которое состоится в среду, 20 июня. Акция протеста пройдет на территории у здания администрации с 8 до 10 часов утра.

«Наша цель – привлечь внимание общественности к неэффективности муниципального менеджмента, который лишает граждан инициативы непосредственно самостоятельно участвовать в решении вопросов местного значения окружающей среды Тюмени», – пояснил «Новому Дню» организатор пикета, председатель общественной организации «Тюменский жилищный комитет» Юрий Рябцев.

Напомним, 20 июня 2018 года состоится заседание гордумы, в ходе которого будут планируется принять изменения в Устав города и Правила землепользования и застройки города Тюмени. По словам общественников, нововведения исключают физические и юридические лица, а также саму гордуму из числа инициаторов и организаторов публичного обсуждения по вопросам местного значения землепользования и застройки, влияющих на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

«Предлагаемый администрацией Тюмени административный барьер при решении указанных вопросов местного значения создает риски роста коррупции и взяточничества в органах местного самоуправления под руководством нового главы города Тюмени», – говорит Юрий Рябцев. Замечания к проекту муниципального правового акта, заявления и жалобы по факту его несоответствия Конституции России и федеральному законодательству уже направлены активистами в тюменскую гордуму, прокурору Тюмени, уполномоченному по правам человека, уполномоченному по защите прав предпринимателей и в общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Тюменской области.

«Также на заседании думы будут обсуждать муниципальную программу «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015-2020 годы», в то время как в городе компенсационное озеленение в разы не сопоставимо со сносом зеленных насаждений. Мы намерены собрать подписи за улучшение озеленения города», – добавил общественник.

Ожидается, что на акцию протеста придут представители нескольких общественных организаций, количество участников, указанное в заявке на митинг – 20 человек.

Тюмень, служба информации

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