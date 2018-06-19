Тюменские депутаты готовы отдать свою зарплату северным коллегам

Новых желающих работать за зарплату депутата тюменской областной думы не появилось, кандидаты на солидную «ставку» те же, что и при формировании думы осенью 2016 года. Если не появится новых желающих, то «платное» место, от которого отказался единоросс Сергей Романов, может перейти представителям северных округов.

«В сентябре мы кому-то эту ставку отдадим, – заявил «Новому Дню» первый вице-спикер тюменской областной думы Андрей Артюхов. – Но кому – это будет решать фракция и дума. Когда решался вопрос, кто из депутатов будет работать на освобожденной основе, у нас было четыре кандидата – Алексей Аносов, Николай Бабин, Владимир Ермолаев и Владимир Столяров. Но у нас есть и другие депутаты на неосвобожденной основе. Я думаю, многие бы тоже хотели [поработать за зарплату], может быть, в сентябре кто-то еще заявится, тогда и будем обсуждать».

Шансы Алексея Аносова на получение зарплаты фактически, равны нулю: депутат исключен из «Единой России» югорским отделением партии и по собственному желанию вышел из состава соответствующей фракции в Тюменской областной думе. Остальные претенденты, как и Аносов, представляют северные округа: Бабин и Столяров – ямальцы, Ермолаев прошел в думу от Нефтеюганска.

Андрей Артюхов не исключил появления и других кандидатов, отвечая на вопрос, не уйдет ли оплачиваемое депутатское место от представителей юга области северным народным избранникам.

«Во-первых, место должно остаться за «Единой Россией», – говорит первый вице-спикер. – Такие договоренности были с самого начала. С одной стороны, логично, если статус депутата на постоянной основе получит представитель юга области. Сергей Романов – депутат от юга Тюменской области. Но я не исключаю, что будут и другие аргументы. У нас приличные зарплаты и, конечно, никто бы не отказался более плотно заниматься депутатской работой, отложив другие свои дела. Но пока реально есть четыре заявления, других заявлений нет».

Отметим, что, согласно декларациям о доходах депутатов на освобожденной основе, средняя зарплата областного думца составляет порядка 5,5 миллионов рублей в год. Ранее спикер Сергей Корепанов сообщал журналистам, что зарплата рядового депутата составляет около 300 тысяч рублей в месяц.

Тюмень, служба информации

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