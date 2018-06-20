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Среда, 20 июня 2018, 10:04 мск

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Депутаты Тюмени утвердили дату предстоящих выборов в гордуму

Фото – сайт гордумы Тюмени

Выборы депутатов городской думы Тюмени седьмого созыва пройдут 9 сентября 2018 года. Эта дата была утверждена в ходе сегодняшнего заседания гордумы. Как передает корреспондент «Нового Дня», глава избиркома Игорь Халин попросил парламентариев рассмотреть этот вопрос первым, поскольку торопился на другое мероприятие. Дата выборов была утверждена без обсуждения единогласно.

Тюмень, служба информации

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