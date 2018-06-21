Думы Тюменской области и Ямала приняли два важных решения

Депутаты тюменской облдумы единогласно в четверг, 21 июня, приняли решение о пролонгации договора между органами госвласти ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Кроме того было принято решение об условиях выборов губернатора Тюменской области. Одновременно эти же вопросы сегодня рассмотрели и приняли депутаты заксобрания Ямала. Обошлось без обсуждений. Ямальский справедливоросс Валерий Степанченко попросил предоставить проект договора, который одобряют депутаты. Однако ответа на свой вопрос парламентарий не услышал.

Тюмень, служба информации

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