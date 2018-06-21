Тюменские депутаты сравнили Якушева и Собянина

Депутаты тюменской облдумы присвоили экс-губернатору Владимиру Якушеву звание «Почетный гражданин Тюменской области». «Это за выдающиеся заслуги перед регионом», – уточнил председатель комитета по гостроительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов. По его словам, более 60 предприятий и организаций области ходатайствовали о присвоении звания бывшему губернатору.

«Не хочу, чтобы данный вопрос прошел буднично, – сказал Владимир Ульянов. – Если Сергей Собянин закладывал финансовую основу, то Якушев очень эффективно реализовал все возможности. Мы помним, как четко им была проведена работа в кризисные годы, все было смягчено за счет политики, проведенной Владимиром Якушевым».

Выступление Ульянова прокомментировал Глеб Трубин. «Мне удивительно, что говорятся какие-то дополнительные слова, мы все обсудили на совете думы, давайте голосовать», – сказал либерал-демократ.

Депутаты признали заслуги Владимира Якушева единогласно. «Пусть это будет поздравлением в связи с 50-летним юбилеем Владимира Владимировича [прошел 14 июня]», – сказал Сергей Корепанов и все захлопали.

Сразу после заседания думы у депутатов началась встреча с врио губернатора Тюменской области Александром Мором. В эти минуты она проходит в малом зале на пятом этаже.

Тюмень, служба информации

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