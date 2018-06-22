Жадный тюменский адвокат превратился из защитника в обвиняемого

Адвокат Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов придумал, как похитить бюджетные миллионы с помощью клиента. Весной прошлого года он защищал женщину, обвиняемую в подаче заведомо ложного доноса. Летом подзащитная была оправдана, а адвокат составил фиктивный документ о том, что она якобы передала ему 1,5 млн. рублей в счет оплаты юридических услуг. Это было сделано с целью хищения бюджетных средств.

За женщиной было признано право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, после чего защитник дополнительно оформил подложные документы о передаче ему в общей сложности 700 тыс. рублей за оплату правовых услуг.

«Затем адвокат от имени реабилитированной женщины в ноябре 2017 года представил в Центральный районный суд ходатайство о взыскании в ее пользу с казны РФ 2,2 млн. рублей в счет возмещения затрат на оплату юридических услуг. При этом адвокат убедил женщину отдать ему эту сумму после взыскания. В декабре 2017 года суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Между тем похитить деньги адвокат не смог по независящим от него причинам. Постановление суда было обжаловано прокуратурой и казначейством. В феврале 2018 года женщина написала заявление о том, что не платила защитнику 2,2 млн рублей. В феврале 2018 года Тюменский областной суд отменил постановление Центрального районного суда, прекратив производство по делу. Адвокат по решению суда заключен под стражу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В СУ СКР по Тюменской области «Новому Дню» сказали, что следователями была проделана большая работа. «Такие дела в отношении адвокатов являются редкими», – подчеркнула пресс-секретарь Анастасия Лепехина.

Тюмень, служба информации

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