В Тюмени на улице ночью нашли труп девушки

В Тюмени на улице найдена погибшей 19-летняя девушка. Тело обнаружили в ночь на 26 июня 2018 года у одного из домов по улице Беловежской. На теле девушки – ножевые ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Как рассказали в следственном управлении СК Тюменской области, силовики провели осмотр места происшествия. Назначены экспертизы.

На странице в социальной сети «Вконтакте» знакомые и друзья погибшей девушки пишут добрые слова в её адрес, делятся воспоминаниями и фотографиями. «Сегодня ушла из жизни Кристина, спасибо за то, что ты была. Никогда не забуду твои шутки и смех, твою улыбку», – пишут близкие.

Тюмень. Другие новости 25.06.18

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