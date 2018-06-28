Тюменцев предупредили о надвигающейся природной опасности

В Тюменской области ждут шторм. Спасатели предупредили жителей региона, что 28-29 июня 2018 года на юге области ожидаются дожди, возможны даже ливни, грозы при грозе усиление ветра до 18 метров в секунду.

«МЧС рекомендует жителям: порывы ветра лучше переждать в помещении. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не нужно спасаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций – они могут упасть. Не стойте под балконами. Не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями», – говорится в рекомендациях главка.

Также традиционно МЧС просит не парковать автомобили возле деревьев.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.06.18

Комарова и Моор обсуждают судьбу муксуна отдельно от главы Ямала Артюхова. / Нового полпреда ждут на Урале до конца недели. / «Сварщик лучше, чем мандарин»: на Урал едет сельский полпред – психолог и юрист. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»