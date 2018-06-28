В Тюмень едет высокопоставленный силовик из Москвы

В Тюмени объявлена предварительная запись граждан на личный приём к заместителю главы СКР Александра Бастрыкина. В городе ждут приезда Ильи Лазутова.

Генерал-майор юстиции Лазутов проведёт личный приём граждан 3 июля 2018 года в здании следственного управления СК по Тюменской области по адресу: Тюмень, улица Шиллера, дом 44. Желающим подать жалобу или заявление необходимо предварительно записаться по телефонам 621-593, 621-663, код города 3452. Запись ведётся в рабочие дни и выходные с 9 утра до шести часов вечера, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Ранее Лазутов провел личный приём граждан в столицах Свердловской и Челябинской областей, а также Югры.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.06.18

Тюменцев предупредили о надвигающейся природной опасности. / Комарова и Моор обсуждают судьбу муксуна отдельно от главы Ямала Артюхова. / Нового полпреда ждут на Урале до конца недели. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»