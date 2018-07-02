Тюменские губернаторы едут знакомиться с новым полпредом

Главы регионов «тюменской матрёшки» в понедельник, 2 июля 2018 года, прибудут в Екатеринбург на встречу с новым полпредом Николаем Цукановым. Это будет первая встреча с полномочным представителем президента УрФО – г-н Цуканов был назначен неделю назад, 26 июня 2018 года.

В аппаратах губернаторов Тюменской области, ЯНАО и ХМАО подтвердили, что Александр Моор, Дмитрий Артюхов и Наталья Комарова планируют присутствовать.

В полпредстве пока не раскрывают подробности мероприятия. Известно лишь, что будут присутствовать помимо глав регионов также руководители окружных органов власти.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.07.18

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