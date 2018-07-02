В Тюмени закрыто кафе японской кухни после проверки санитарных врачей

В Тюмени после проверки санитарных врачей на месяц закрыли кафе японской кухни. Ревизия в заведении общепита прошла после жалобы потребителя, сообщают в тюменском региональном управлении Роспотребнадзора.

Речь идёт о кафе по адресу «Суши мастер» по адресу Беляева, 29/1 (ИП Ладо Наталья Валерьевна).

Суд принял решение о закрытии кафе на 30 суток с 26 июня 2018 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.07.18

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