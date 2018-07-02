Власти Тюмени потратят на фигуру ко дню города полмиллиона рублей

Тюмень ко дню города закупает конструкцию для установки на Площади Памяти – кубик-рубик. Фигура обойдётся бюджету города почти в полмиллиона рублей – 490 тысяч. Заказчиком выступает «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени». Аукцион объявлен на официальном сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День».

Общие габаритные размеры конструкции: высота 5 м, ширина 2,9 м. На конструкции должна присутствовать красная надпись «Тюмень». Предполагается, что у кубика будет подсветка.

Кто будет делать кубик-рубик – станет известно 11 июля 2018 года. День города состоится 29 июля 2018 года.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.07.18

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