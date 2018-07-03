В Тюмени власти согласовали митинг против пенсионной реформы. Он пройдёт сегодня

В Тюмени во вторник, 3 июля, пройдёт согласованный митинг против пенсионной реформы и роста цен на бензин. Организаторы – представители Российской коммунистической рабочей партии и РОТ Фронта. Акция состоится в шесть часов вечера на Центральной площади у памятника Ленину, сообщает агентство «Новый День».

«Мы не согласны с решением правительства о повышении пенсионного возраста, – заявил «Новому Дню» организатор митинга, руководитель регионального отделения РКРП Алесандр Черепанов. – У нас есть Конституция, на которую наплевали правительство, президент и все остальные. В ней чётко прописано: нельзя отменять и умалять права, гарантированные Конституцией. Она гарантирует право на пенсию. Все должны иметь равные права. А у нас получается, что граждане, которые ушли на пенсию в 55 и 60 лет, они были равнее, чем те, кто пойдет на пенсию в 60 и 65 лет».

По мнению Черепанова, государство получает огромную экономию денег за счёт пенсионеров. «У нас сегодня большинству платят «серую» зарплату. И те, кто ничего не заработал, будут уходить на пенсию ещё позже – женщины в 68 лет, а мужчины в 70 лет. Это вообще недопустимо, кто у нас доживёт до этого возраста? – недоумевает Черепанов. – Конечно, мы против, и будем призывать народ к тому, чтобы бороться за свои права».

Вторым пунктом «красные» будут требовать остановить рост цен на бензин.

По словам Александра Черепанова, он ждёт, что в митинге также примут участие представители Облсовпрофа и КПРФ.

Тюмень, служба информации

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