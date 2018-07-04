На набережной в Тюмени заменят гранитные плиты. Строители отрицают превышение уровня радиации

Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо потребовала у тюменских властей заменить плиты на набережной. Предписание главному управлению строительства региона она выдала после того, как санитарные врачи проверили радиационный фон гранитных плит набережной. В ГУС Тюменской области пообещали заменить гранит до 15 июля 2018 года. Вместе с этим там отрицают, что поводом для реконструкции стало превышение радиационного фона.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора Тюменской области, жители города пожаловались на превышение радиационного фона в районе набережной реки Туры в Тюмени. По версии жителей, проблема в граните. После этого специалисты провели измерения.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» провёл инструментальные измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на набережной. В том числе замеры произвели на пешеходных дорожках, береговых склонах, бордюрах. Показатели не превышают предельно допустимые уровни и гамма-фон Тюмени, – говорится в пояснении санитарных врачей. – Обнаружены окальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня на набережной реки в пяти точках в сравнении с гамма-фоном Тюмени. Опасности и угрозы они не представляют».

Несмотяр на это после измерений глава областного управления роспотребнадзора направила в ГУС предписание о замене строительных материалов на откосе правого берега реки Туры.

Как рассказали агентству «Новый День» в главном управлении строительства Тюменской области, никаких радиационных гранитных плит на набережной не было найдено. Планируемый ремонт не связан с измерениями излучения.

«Действительно на набережной пройдёт ремонт, подрядчик в рамках гарантийных обязательств заменит некоторые участки. В частности, подтоплен нижний ярус набережной, повреждено покрытие из-за работ снегоуборочной техники, разбиты плафоны (подозреваем, что это сделали вандалы). Что касается радиационного фона гранитных плит. Гранит фонит всегда, главное, чтобы излучение было в пределах нормы. На набережной Туры оно именно такое. Там проводился инструментальный контроль 28 мая 2018 года. Его делала специализированная организация сертифицированными приборами. Никаких нарушений не найдено», – рассказали агентству в ГУС.

Там добавили, что балансодержателем набережной является компания «Тюменьгормост». Она и будет проводить замену плит.

Тюмень, служба информации

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