Глава «Роснефти» Сечин пообещал Моору больше денег для Тюменской области

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор и глава компании «Роснефть» Игорь Сечин встретились в Москве и обсудили финансирование социальных проектов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании 4 июля 2018 года.

«Стороны подписали дополнительное соглашение о финансировании в 2018 году социальных проектов Тюменской области. Средства «Роснефти» будут направлены на развитие социальной инфраструктуры области, поддержку учреждений здравоохранения, образования, детских домов, общественных организаций коренных народов Севера, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-нефтяников», – обещают в пресс-службе «Роснефти».

Там не поясняют, сколько средств было предусмотрено изначально и сколько – в дополнительном соглашении. Не удалось это уточнить и в пресс-службе правительства Тюменской области. Неясно также, кто контролирует расходование средств, которые выделяет компания «Роснефть» для Тюменской области.

В Тюменской области у компании есть актив – группа Уватских месторождений. Здесь работает дочернее предприятие компании – «РН-Уватнефтегаз». Фирма перечислила в тюменский бюджет более восьми млрд рублей налоговых платежей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.07.18

Utair отсудила у пилота, который отказался у них работать, более 1,2 млн рублей. / На набережной в Тюмени заменят гранитные плиты. Строители отрицают превышение уровня радиации. / Сопредседатель ОНФ в Тюмени: в 55 лет люди могут и хотят работать. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»