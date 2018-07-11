В Тюмени поймали лжепожарного, обобравшего 90-летнего ветерана

В Тюмени будут судить лжепожарного, обманывавшего пенсионеров. Представляясь сотрудником пожарной охраны, мужчина убеждал пожилых людей купить у него дымоуловители. Он вводил их в заблуждение, поясняя, что установка такого прибора является обязательной. Трехсотрублевые пожарные извещатели подсудимый продавал по цене – 5-6 тыс. рублей за штуку. Одной из потерпевших аферист навязал чистку вентиляционной системы на кухне, но после получения 20 тыс. рублей скрылся, ничего не почистив.

Следует отметить, что ни одной из жертв мошенник так и не установил пожарный извещатель. Он клал их на верхний шкаф кухонного гарнитура или стол, хотя по инструкции прибор должен крепиться на потолок или на стену на расстоянии от 10 до 30 см. от потолка, иначе дымоуловитель бесполезен.

Всего от действий лжепожарного весной 2018 года пострадали 8 человек, среди них 90-летняя летняя тюменка – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда и Почетный донор СССР. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил 59 тыс. рублей. Все заявили гражданские иски о возмещении вреда. Мошенника поймали в конце мая, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.07.18

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