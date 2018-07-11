Авиакомпания «ЮТэйр» по ошибке отправила пассажира на Ямал вместо Сочи

Бизнесмен из Ульяновска Евгений Февралев выиграл суд у авиакомпании «ЮТэйр». Перевозчик обязан выплатить мужчине компенсацию за испорченные рождественские каникулы.

В январе 2018 года Февралев собирался отдохнуть на сочинском курорте Роза Хутор и посетить гала-концерт с участием Владимира Преснякова. Билет на шоу обошелся в 10 тыс. рублей, но посмотреть его бизнесмен не смог, поскольку внезапно оказался на Крайнем Севере. Сотрудники «ЮТэйр» по ошибке направили его на посадку в самолет, который улетел в Ноябрьск.

Евгений Февралев очень удивился, приземлившись в ЯНАО. Чтобы добраться до Черного моря ему пришлось покупать билет на ближайший рейс до Москвы, а оттуда – до Сочи. На незапланированный перелет бизнесмен потратил весь день и пропустил рождественскую ночь.

На претензии пассажира авиакомпания никак не отреагировала, поэтому бизнесмен обратился в суд. Он попросил взыскать с «ЮТэйр» убытки в размере 42 185 рублей (в эту сумму вошли стоимость приобретенных авиабилетов, номера гостиницы, билета на концерт), а также компенсацию морального вреда (в размере 50 тыс. рублей) и расходов на юридические услуги в размере (10 тыс. рублей).

Суд исковые требования Февралева удовлетворил частично. «Взыскать с ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в пользу Февралева Е.А. стоимость приобретенного авиабилета в размере 8 685 рублей, неустойку в размере 8 685 рублей, стоимость номера гостиницы в размере 11 250 рублей, стоимость приобретенного билета на концерт в размере 10 тыс. рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей, штраф в размере 21 810 рублей и судебные расходы в размере 7 тыс. рублей», – говорится в решении Ленинского районного суда Ульяновска.

Кроме того, с перевозчика взыщут госпошлину в размере 1,6 тыс. рублей в доход местного бюджета. Представители ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в судебном заседании не присутствовали, хотя судом извещались. Ранее истец представил возражения, согласно которым исковые требования не признает.

Тюмень, служба информации

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