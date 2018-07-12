Тюменцы требуют отставки Якушева с поста главы Минстроя РФ

Жители Тюмени требуют отставки министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Соответствующую петицию они разместили на платформе Сhange.org.

«Каким он может быть министром, если доводит людей до палаточных городков? Перед президентскими выборами обещает решить проблему к 1сентября 2018 года, а в реальности так и нет результатов. Если чиновник, пообещав, не может решить одну проблему в строительстве, как он сможет решать проблемы в рамках целой страны», – говорится в петиции.

Речь идет о многоэтажном доме по адресу ул. Беляева, 23. Объект должны были сдать еще в сентябре 2015 года, но на финальной стадии строительства у здания был обнаружен крен. Его позже устранили, но дольщики до сих пор не могут вселиться в квартиры, поскольку застройщик – «Новый город – Инвест+» не выполнил множество работ по завершению строительства дома. Строители погрязли в судах, пытаясь взыскать с проектировщиков убытки в связи с креном здания.

В марте 2018 года дольщики разбили у дома палаточный городок, на фоне которого записали обращение к президенту Владимиру Путину. Сразу после этого ними встретился бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Власти заявили людям, что эксперты приступят к дополнительному обследованию здания на предмет его надежности, и если экспертиза вынесет решение о полной безопасности дома, начнется его достройка, на что потребуется не менее 20 миллионов рублей.

Обращение к Путину

«Вне зависимости от выводов экспертизы, участников долевого строительства не оставим без поддержки, – пообещал Владимир Якушев. – Будем помогать с вводом в эксплуатацию либо займемся расселением». Чиновники заверили, что дом будет сдан 1 сентября 2018 года. В мае Якушев был назначен на пост главы Минстроя РФ, в июле дольщикам стало очевидно, что никакой сдачи дома в эксплуатацию в сентябре не произойдет. Экспертная организация, которой было поручено проверить его безопасность здания и возможность его ввода в эксплуатацию, не представила суду ответы о результатах экспертизы.

«Новый День» направил официальный запрос в департамент строительства Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить, когда дом будет сдан.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.07.18

Авиакомпания «ЮТэйр» по ошибке отправила пассажира на Ямал вместо Сочи. / В Тюмени у студентов медицинского колледжа украли унитазы. Под подозрением – директор. / Тюменские власти рассказали, что сделают со скотиной олигарха Богданова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»