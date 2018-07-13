На Тюмень надвигаются град, гроза и штормовой ветер

На Тюмень надвигается непогода. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 13 июля 2018 года во второй половине дня и в первой половине ночи 14 июля 2018 года по восточным районам Тюменской области ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендовало главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий, которые могут быть вызваны штормовым ветром.

Жителям традиционно рекомендуем воздержаться от дальних поездок, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть, не парковать автомобили вблизи деревьев и т.д.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.07.18

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