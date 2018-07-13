Тюменская «Единая Россия» разочаровалась в ЛОМах и сделала ставку на сатрапов

Общий список «Единой России» на выборах в тюменскую городскую думу возглавил генеральный директор «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников, практически неизвестный большинству жителей города. Ставка на транспортника-тяжеловеса, по мнению экспертов, может быть сигналом: «единороссы» разочаровались в имеющихся лидерах общественного мнения.

Всего в списке 20 человек. Кроме Бронникова, в проходную его часть вошли Луиза Носкова, директор областной спортивной школы олимпийского резерва собственного имени. Третьим в списке идет депутат думы действующего созыва, экс-начальник ГУВД по Тюменской области Валерий Роженцев. По документам генерал-лейтенант милиции проходит, как скромный пенсионер.

Четвертую строчку списка занимает нынешний замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный. Пятое место – за еще одним думцем нынешнего созыва, директором «Тюменского Бройлера» Оксаной Величко.

Шестым в списке проходит бывший заместитель главы администрации Тюмени Андрей Голоус. Сейчас он работает заместителем начальника отдела договоров и проведения подрядных торгов компании «Мостострой-11». Отметим, что гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу на выборы не заявился, хотя в прошлую избирательную кампанию возглавлял список «Единой России».

«Проходная часть списка единороссов – первые шесть человек, седьмое место условно проходное», – говорит тюменский политолог Александр Безделов. «Условно проходным» у единороссов является бывший командир тюменского ОМОНа Валерий Бровкин, сейчас работающий исполнительным директором ООО «Дочернее эксплуатационное предприятие ОАО «ТюменьАвтоТранс».

«Для меня не так очевидно, зачем на первое место поставили Бронникова, а не Луизу Носкову, – говорит Александр Безделов. – На предыдущих выборах первым в списке был Николай Руссу, он гораздо больше известен тюменцам, чем Бронников. Кроме того, нефтяник, транспортник, даже с учетом его небольшой известности, это человек не самой популярной профессии. Выбор не самый однозначный. Предпочтительнее, на мой взгляд, чтобы это была либо Луиза Носкова, либо даже Валерий Роженцев».

По мнению Безделова, список единороссов может быть показателем того, что в партии разочаровались в персонах, считающихся известными в Тюмени. «Я бы не сказал, что этот список очень сильный. Такие люди, как Бронников или Заболотный – это фигуры, которые добавляют и думе, и «Единой России» веса, но, с точки зрения популярности и известности я бы не сказал, что там есть люди, которых можно назвать лидерами общественного мнения. В прошлом созыве была попытка привлечь общественных деятелей, например, Артура Ольховского, врачей и т.д. В этом созыве этого нет. Я не исключаю, что социология показала: лидеры общественного мнения, которых считали лидерами общественного мнения, не оказались лидерами общественного мнения».

В «Единой России» подтверждают эти догадки. Партия делает ставку на авторитарных руководителей, способных в приказном порядке отправить подчиненных на избирательные участки и заставить их «правильно» проголосовать. «Нынешняя кампания в некоторой степени была задумана, как технологичная, – говорит источник «Нового Дня» в ЕР. – Надо было привести людей (на праймериз – прим. ред.). В этих коллективах гораздо выше дисциплина. У нас есть примеры, когда руководители и сотрудники больших предприятий набрали много голосов. Была мобилизация, и одни ее сделали четко, а другие решили, что люди сами придут. А люди по разным причинам не пришли».

Тюмень, служба информации

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