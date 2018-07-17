Пиарщики Александра Моора атаковали соцсети

Политтехнологи врио губернатора Тюменской области Александра Моора начали активную выборную кампанию в соцсетях автономных округов. С прошлой недели даже в самых маленьких группах ВКонтакте, созданных в ямальских селах, пиарщики распространили фильм телерадиокомпании «Регион-Тюмень», посвященный Моору. Проект называется «Счастье сибиряка», он рассказывает «об одном из лучших управленцев страны, который включен в реестр кадров, находящихся под патронатом президента России».

Более получаса журналист рассказывает о профессиональных достижениях врио губернатора, о том, как при нем преобразилась Тюмень. Пару раз сухую информацию разбивали личными историями. Так, зритель узнал, что у Моора четверо детей, со своей женой он сидел за одной партой, очень расстраивался, когда получил двойку по химии, и недавно «проглотил на ходу «Войну и Мир»».

Для поддержки кампании в соцсетях были активированы боты. Их восторженные сообщения одинакового содержания хорошо заметны (возгласы: Мы любим тебя, Тюмень! Или эмодзи «хлопающий в ладоши»).

По словам экспертов, пиаркампания в соцсетях ЯНАО, скорее всего, обошлась Моору недорого или вообще не потребовала вложений. Многие городские сообщества ведут пресс-секретари муниципальных администраций и другие ямальские чиновники. Сколько было потрачено на распространение контента в Югре, неизвестно, но расходы должны окупиться.

«Соцсети – это хороший вариант для ХМАО и ЯНАО. Не надо слать в тундру газету. Если жители крупных городов немного «зажрались», им плевать, что вы там разместите в соцсетях, у них и без вас происходит много событий, то в глубинке – информационный вакуум. Там благодатная почва, люди готовы обсуждать ваши новости, они им рады, – говорит известный уральский политтехнолог и пиарщик Платон Маматов. – Вот только запихивать в соцсети что-то больше трех минут, если это только не расследование о яхте Медведева, не надо. Это ошибка. Стоит укоротить материал».

Напомним, 9 сентября 2018 года тюменская «матрешка» будет выбирать нового губернатора. В выборах примут участие не только жители Тюменской области, но и автономных округов. Поэтому перед кандидатами стоит задача повысить свою узнаваемость в Югре и на Ямале.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.07.18

Прокуратура выяснит, почему жители Тобольска дышат дымом. / Генпрокуратура РФ занялась массовой дракой на крупнейшем тюменском предприятии. / На «Сибуре» бунт из-за невыплаты зарплаты. Пятьсот человек разгромили автомобиль, перевернули автобусы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»