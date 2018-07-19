С выборов в гордуму Тюмени из-за судимости снялся главный комсомолец

Первый секретарь комсомола в Тюменской области Чигали Алимов снялся с выборов депутатов тюменской городской думы. Лидер «красной» молодежи региона не проинформировал избирком о имевшейся судимости по уголовному делу. Как рассказали «Новому Дню» в горизбиркоме, судимость была в 2007 году по ч.3 ст.30 и ст.158 УК РФ. «Хотели отстранить его от участия в выборах в судебном порядке, но он сам это сделал», – сказали комиссии. Чигали Алимов в беседе с корреспондентом агентства настаивал, что забыл указать информацию об административном нарушении и присужденном штрафе в размере 5 тыс. рублей.

«Сегодня написал заявление и снялся с выборов, забыл кое-что указать в документах», – сказал Алимов. Комсомольский вожак должен был составить конкуренцию кандидату от «Единой России», действующему депутату городской думы Альбине Селезневой на 19 одномандатном округе. Другими конкурентами Алимова на этом округе являлись Виталий Барманжеев от ВПП «Гражданская инициатива» и Дмитрий Малахов от ЛДПР.

Первый секретарь отделения КПРФ в Тюменской области Тамара Казанцева заявила «Новому Дню», что ничего не знает о том, что Алимов утаил информацию о судимости. В случае если Чигали Алимова снимут с выборов, КПРФ некем будет «закрыть» 19 одномандатный округ.

«Не будем же мы ради одного человека еще раз партийную конференцию проводить», – сказала Казанцева.

На вечер четверга, 19 июля Чигали Алимов все еще значится на сайте областной избирательной комиссии, как зарегистрированный кандидат. Ему 33 года, он возглавляет ЛКСМ РФ Тюменской области – то есть комсомольскую организацию региона. Алимов закончил ТГНГУ, сейчас временно не работает.

Тюмень, служба информации

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