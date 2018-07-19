Сильный ливень затопил Тюмень (ФОТО)

В центре Тюмени прошел сильный ливень. Улицы затопило водой, автомобили глохли, люди перебирались через проезжую часть босиком вброд. Пользователи соцсетей обменялись красноречивыми фотографиями и в очередной раз обсудили, почему в городе не работает ливневая канализация.

Фото из группы ВКонтакте «Типичная Тюмень» и ЧС Тюмень, фото Анастасии Бардасовой, Станислава Смирнова, Юрия Бучак, Гузель Назмутдиновой

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.07.18

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