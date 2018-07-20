Тюменский ветеран засудил автобусное предприятие за хамство кондуктора

Ветеран труда год добивался от АО «Ишимское пассажирское автотранспортное предприятие» компенсации морального вреда. Пенсионеру нахамил кондуктор автобуса.

В конце июня 2017 года пожилой садовод, который имеет инвалидность, пришел на остановку «Сады», от которой в 22:07 должен был отправиться в город автобус № 4к. Автобус не пришел. Мужчина дождался следующего (в 22:32) и поинтересовался у кондуктора, почему не было предыдущего рейса.

«В ответ услышал грубость, возникла конфликтная ситуация, водитель потребовал от любопытного пассажира покинуть автобус. Он отказался, поскольку купил билет. За пожилого человека вступились другие пассажиры, после чего автобус поехал по маршруту», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Пассажир написал в ПАТП претензию, в которой попросил выплатить ему тысячу рублей за грубость кондуктора и водителя. Ответа не последовало. В марте 2018 года пожилой человек обратился в суд с иском к ПАТП о возмещении морального вреда, увеличив свои требования. Ответчик иск не признал.

Однако ветерана поддержал работник Ишимской межрайонной прокуратуры, и 19 июля суд взыскал с автотранспортного предприятия в пользу пассажира 3 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, штраф в размере 1,5 тыс. рублей за неудовлетворение его требований в добровольном порядке и 2 тыс. рублей судебных расходов. Деньги уже поступили на счет пассажира.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 20.07.18

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