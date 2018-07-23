В думу Тюмени идут замгубернаторы, сенаторы, домохозяйки, вахтеры, насильники и грабители

Вечером 22 июля завершился прием заявлений от кандидатов в депутаты городской думы Тюмени. Участвовать в выборах по одномандатным округам собираются 144 человека (как самовыдвиженцы, так и партийные выдвиженцы), в числе «списочников» – 87 человек. Компания достаточно яркая и разношерстная – среди претендентов на мандат есть заместители губернатора, члены Совета Федерации, депутаты, физруки, домохозяйки, вахтеры, повара. У шестерых потенциальных депутатов гордумы имеются судимости (у всех, кроме одного, они погашены).

Так, менеджер ООО «Быстрые деньги» Александр Камболин (самовыдвиженец) был судим за насильственные действия сексуального характера (ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Коммунист Александр Пушников (юрист общества глухих) – за побои.

Безработный самовыдвиженец Борис Назыров (депутат думы Ембаевского МО) – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж

Идущий от «Справедливой России» Сергей Черепанов (гендиректор ООО «Вэкс Групп») – за угон.

Самовыдвиженец Виктор Мереуца (директор ЧОП «Статус) – за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Получивший поддержку «Единой России» действующий депутат гордумы Андрей Потапов – за применение насилия в отношении представителя власти.

Тюмень, служба информации

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