Тюменская дума тратит на свой пиар по два миллиона в месяц

Тюменские депутаты официально отчитались за расходы на свой пиар. За первое полугодие областная дума потратила на информационное обеспечение своей деятельности более 11,4 млн рублей. Это частичная оплата по контрактам различным СМИ, до конца года она вырастет до 23,7 млн рублей. Таким образом каждый месяц на пиар парламентариев тратится почти 2 млн бюджетных рублей.

Самые большие контракты у газеты «Тюменские известия» (6,6 млн рублей). В прошлом году это СМИ становилось предметом спора между Заксобраниями тюменской «матрешки». Депутатов думы Ямала возмутили траты на газету.

«Товарищи, 26 млн в год на содержание газеты – это два с лишним миллиона в месяц. 7 млн рублей – Ямал, 17 млн рублей – Тюмень и два миллиона – ханты. Это несерьезно, давайте пересмотрим, не может газета быть такой золотой», – заявляла депутат Елена Кукушкина и ряд коллег ее поддержали, добавив, что население Ямала газету даже не читает. Ранее «Новый День» подробно проанализировал, сколько и каким независимым СМИ платят правительства тюменской «матрешки».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.07.18

Новый полпред УрФО Цуканов собирается на Ямал. / В думу Тюмени идут замгубернаторы, сенаторы, домохозяйки, вахтеры, насильники и грабители. / Гастарбайтеров, устроивших бунт на площадке «Сибура», уволят и депортируют. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»