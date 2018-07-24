В Тюмени ревнивый любовник застрелил соперника и пытался сжечь улики

В Тюмени судили 34-летнего мужчину, который расправился с мужем своей любовницы – врачом ОКБ№2 Виталием Савчуком. Убийца специально приобрел дешевый автомобиль, взял ружье, которое, как он потом сообщил следователям нашел на рыбалке, и ночью отправился к дому соперника на ул. Чернышевского. Там он просидел до утра, затем подкараулил выходящего из лифта Савчука и выстрелил в него два раза. Врач скончался на месте.

Как рассказали в следственном комитете, убийца тщательно спланировал преступление и продумал, как будет избавляться от улик. «Когда сотрудники правоохранительных органов его задержали, на нем была специальная одежда, с собой он имел горючее, чтобы сжечь автомобиль и вещи, в которых был в день убийства», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

Причиной, толкнувшей мужчину на преступление, стала ревность и желание связать свою жизнь с супругой соперника. Стоит отметить, что у самого преступника имелась семья. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить матери погибшего 500 тысяч рублей, в счет возмещения морального вреда.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.07.18

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