Тюменские врачи провели уникальную операцию на мозге еще неродившемуся ребенку

Бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга успешно выполнила сложнейшую внутриутробную операцию на головном мозге ребенку. Это произошло впервые в медицинской практике России (вторая операция в мире).

Как сообщили в Федеральном центре нейрохирургии, малыша зовут Ярослав, его мама после операции, проведенной в мае этого года, благополучно доносила сына и родила его в положенный срок. Все это время врачи наблюдали за мальчиком и не спешили давать какие-либо прогнозы.

«На УЗИ на сроке 22 недели мне сообщили, что есть серьезные проблемы с развитием головного мозга ребенка. Мы, спасибо судьбе, попали в Екатеринбург к опытным акушерам-гинекологам. Там мне предложили сделать внутриутробную операцию. Гарантий никто не давал, говорили – это эксперимент, но если не оперировать, то шанс на благополучный исход беременности мал. Мы с мужем согласились сразу. После операции все было хорошо. Второго июля мне сделали кесарево сечение, и наш мальчик появился на свет», – вспоминает 21-летняя Анна из ЯНАО.

В Федеральный центр нейрохирургии Анна и маленький Ярослав для дальнейшего наблюдения приехали из Екатеринбурга во второй половине июля. Молодая мама встретилась с главным врачом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альбертом Суфиановым, который ее оперировал, заведующим детским нейрохирургическим отделением центра Юрием Якимовым, он был ассистентом во время выполнения оперативного вмешательства.

Альберт Суфианов рассказал о том, что подготовка к такой операции заняла три года. «У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний – гидроцефалия, – пояснил врач. – К проведению хирургического вмешательства такого рода мы готовились несколько лет. Оперировали животных, обсуждали с коллегами детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга, практиковались на симуляторах, но уверенность появилась, когда полностью была готова материально-техническая база и отточены все хирургические действия. Когда мне позвонили из Екатеринбурга и сообщили, что пациентка срочно нуждается в операции, есть угроза для жизни ребенка, я не раздумывая выехал».

Операцию провели в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества. Она длилась час. На днях Анна и Ярослав выписались из тюменского центра. По словам Альберта Суфианова, эта история открывает целое направление стандартных нейрохирургических операций, которые будут помогать малышам внутриутробно.

Тюмень, служба информации

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