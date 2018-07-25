С выборов в гордуму Тюмени сняли трех самовыдвиженцев

Три претендента на мандат депутата городской думы Тюмени получили отказ в регистрации. Речь об известном общественнике – стороже Юрии Рябцеве, индивидуальном предпринимателе Александре Калинине и маркетологе Виталии Лепустине. Как сообщили «Новому Дню» в горизбиркоме, все трое не имеют достаточного количества подписей.

Так, Калинин представил в комиссию 113 подписей, все они были признаны недействительными, форма подписного листа не соответствует требованиям. У Лепустина из 102 подписей недействительными были признаны 75. Кроме того, он не представил вовремя ряд документов, среди которых финансовый отчет кандидата, справка об остатке средств избирательного фонда, протокол об итогах сбора подписей избирателей.

Юрий Рябцев собрал 102 подписи, из которых 19 были признаны недействительными по разным причинам (указаны неверное отчество избирателя, адрес, год рождения и т.д.). Большинство подписей забраковано по причине неоговоренных исправлений и неоднозначно читаемого рукописного текста в различных графах. Общественник обжаловал решение избиркома, в результате еще три подписи были признаны действительными, однако для регистрации этого не хватило

Тюмень, новый День, служба информации

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