Тюменский медцентр облучал жителей многоэтажного дома

Жителей многоэтажки на ул. Николая Зелинского в Тюмени облучали рентгеновским аппаратом. На первом этаже дома смежно с жилыми помещениями расположен центр компьютерной томографии. Жильцов такое соседство не устраивало, и они пожаловались в Роспотребнадзор.

В ходе проверки ведомство выяснило, что параметры данного рентгеновского оборудования не позволяют размещать и эксплуатировать его в жилых зданиях. Кроме того, организации (ООО «Империя») не выдавалось санитарно-эпидемическое заключение на медицинскую деятельность по рентгенологии для работы по вышеуказанному адресу.

«Общество совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений», – констатировали в управлении. В итоге суд приостановил деятельность рентгеновского кабинета на 60 суток. Законность этого постановления подтверждена в апелляционной инстанции.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.07.18

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