Жители самого разрекламированного района Тюмени заявили об обрушении балкона (ВИДЕО)

Тюменцы, проживающие в микрорайоне Ямальском-2, сообщили в соцсетях о том, что у дома по адресу ул. Обдорская, 5 обвалилась часть балкона. Дыра в стене внушительных размеров была зафиксирована на видео одним из очевидцев – Людмилой Шемардиной, правда съемка была проведена только с одного ракурса.

По словам тюменцев, обсуждающих инцидент в группах ВКонтакте, качество жилых домов в Ямальском-2 оставляет желать лучшего. «Там часть домов стоят без свай, видел лично», – пишет пользователь под ником Кирилл Викторович. Некоторые вступились за застройщика. «Ничего не обвалилось! Это застройщик по гарантии перекладывает кладку сбоку лоджии, так как появилась небольшая трещина. Раздули тоже! А автор видео надо было снять с боку дома и тогда вы бы не вводили людей в заблуждение!», – написал Ильдар Мухамедьяров. Ему тут же ответили, что замена кирпичей из-за трещины уже говорит о качестве.

Получить комментарии у застройщика – ОАО «Запсибгазпром» – не удалось. В приемной заявили, что необходимо связаться с отделом информации и рекламы, однако там на звонки не отвечают.

Напомним, микрорайон построен на деньги программы «Сотрудничество», в нем проживают пожилые переселенцы из ЯНАО. Ямальский-2 – это символ взаимодействия двух регионов, его активно используют для выборного пиара врио губернаторов ЯНАО и Тюменской области Дмитрий Артюхов и Александр Моор.

Видео – группа «Тюмень» ВКонтакте

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.07.18

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