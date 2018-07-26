Мэрия Тобольска похвасталась открытием новой закусочной

Мэрия Тобольска отчиталась о новом инвестиционном проекте – кафе BurgerKing. По версии муниципальной администрации, именно так можно назвать открывшийся накануне общепит.

«Ресторан расположился на втором этаже в ТРЦ «Жемчужина Сибири». Основополагающим фактором открытия в Тобольске стала позитивная экономическая динамика и колоссальный промышленный и экономический потенциал города, а также благоприятный инвестиционный климат. Более того, ресторан обеспечит создание 30 новых рабочих мест», – рассказали в пресс-службе мэрии.

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фото – пресс-служба администрации Тобольска

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 26.07.18

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