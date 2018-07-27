Тюменским медикам запретили критиковать государство в соцсетях (ДОКУМЕНТ)

Жители Тюмени распространили в соцсетях фотографию приказа главврача ГАУЗ ТО «МКМЦ Медицинский город», экс-директора департамента здравоохранения Тюменской области Андрея Кудрякова, согласно которому в медучреждении вводится цензура.

Сотрудникам запретили размещать на своих страничках в социальных сетях посты, содержащие критику государства. Также нельзя писать о неудовлетворенностью своей работой, нецензурно выражаться, публиковать фото в непристойном виде или во время курения и распития спиртных напитков. Запрещено лайкать информацию, которая дискредитирует образ и репутацию медицинского работника.

«Сотрудники должны соблюдать у себя на страницах в соцсетях самоцензуру и анализировать свои высказывания, фото и видеоматериалы на предмет недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб учреждению и авторитету государственного органа», – говорится в приказе.

Все эти меры, согласно документу, якобы принимаются в соответствие с рекомендациями департамента здравоохранения Тюменской области № 2809/22 от 4 апреля 2018 года. Стоит отметить, что указанные рекомендации депздрава найти в открытых источниках не удалось.

«Фото разместил в одном из закрытых телеграммканалов сотрудник «Медицинского города», но он не может себя раскрыть, для него это кончится увольнением», – рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией. Проверить подлинность приказа поздно вечером в пятницу не удалось – телефоны медцентра не отвечают. «Новый День» свяжется с руководством учреждения в понедельник, 30 июля.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.07.18

Тюменские депутаты взялись за вейпы. / Политолог объяснил, почему помощник Кадырова может стать новым тюменским сенатором. / Временный тюменский губернатор выдвинул в сенаторы бывшего помощника Кадырова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»