В частном доме в Ишиме ночью сгорели три человека, в том числе ребёнок

В ночь на 31 июля 2018 года в пожаре в Ишиме погибли три человека, в том числе ребёнок. Горел частный жилой дом. Силовики возбудили уголовное дело по факту ЧП.

Огонь вспыхнул в одном из домов по улице 5-я Северная, рассказали в пресс-службе следственного управления СК Тюменской области. В больницу доставили пострадавших: это женщина 1978 года рождения, мужчина 1982 года рождения и девочка 2017 года рождения. Погибли молодой человек 1997 года рождения, девушка 2000 года рождения и девочка 2016 года рождения.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Следователи проводят экспертизы и выясняют подробности трагедии.

Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС Тюменской области, сообщение о пожаре поступило к ним в 01:17. В считанные минуты пожарные расчёты прибыли на место и обнаружили открытое горение дома и надворных построек. Вероятно, это может говорить о том, что в экстренные службы обратились слишком поздно. Пожарные создали два звена газодымозащитной службы и обследовали горящий дом в поисках пострадавших. «Были спасены три человека, но жертв, к сожалению, избежать не удалось. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнём», – сообщили в МЧС Тюменской области.

Огонь был ликвидирован в 2:45. Пожарные не допустили растпространения на соседние постройки.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 31.07.18

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