Тюменец получил срок за песню «Вконтакте»

Тюменца осудили за песню в соцсети «Вконтакте». Житель области разместил на своей странице запись «Gapon (Таможенный Контроль) – Я русский». Страница у него была доступна для всех пользователей. По версии суда, песня «содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам». Отметим, исполнитель песни рассуждает о расизме, патриотизме и миграционных процессах в России в достаточно грубых выражениях.

Суд признал тюменца виновным по ч.1 ст.282 (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, отношения к религии). Ему назначили условный срок – 1 год 6 месяцев. Об этом сообщают в Тюменском районном суде Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.09.18

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