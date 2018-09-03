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Понедельник, 3 сентября 2018, 15:57 мск

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Судебные приставы не смогли найти тюменского мэра, чтобы взыскать долг (ФОТОФАКТ)

Сотрудники управления службы судебных приставов по Тюменской области не смогли найти мэра Ишима Федора Шишкина, чтобы взыскать с него задолженность за газ, тепло и электроэнергию. Информация об этом была размещена в банке данных исполнительных производств.

Производство по мэру возбудили еще в августе 2014 года, но 31 октября 2016 года исполнительный лист был возвращен взыскателю, поскольку приставы не смогли установить местонахождение должника или получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей.

Стоит отметить, что Федор Шишкин – не только глава Ишима, но и член правительства Тюменской области на общественных началах. Все его контактные данные имеются в открытом доступе, ежедневно мэр находится на рабочем месте. Почему специалисты ССП не догадались зайти в администрацию города и переговорить с должником – неизвестно.

21 августа «Новый День» направил в УФССП по Тюменской области официальный запрос с просьбой прокомментировать действия приставов. До 29 августа пресс-секретарь ведомства Алина Леонова заверяла, что документ находится в работе, затем перестала отвечать на телефонные звонки. Одновременно с этим с сайта УССП исчезла информация о долгах Шишкина (у агентства сохранился скрин).

«Я в отпуске, на больничном, когда выйду на работу не знаю, ничем помочь не могу», – заявила сегодня, 3 сентября, г-жа Леонова, до которой удалось дозвониться по номеру мобильного. Не исключено, что с помощью волокиты и уничтожения информации с сайта ведомство пыталось избежать публичных объяснений.

Как рассказали «Новому Дню» в мэрии Ишима, никаких долгов у Федора Шишкина на самом деле нет, и не было. «Для главы эта информация стала абсолютной неожиданностью. Мы дозвонились до приставов и выяснили, что долг – ошибка. В квартире Федора Борисовича, где сейчас проживает его дочь, когда-то был подключен стационарный телефон, он стал не нужен и его решили отключить, о чем было написано соответствующее заявление в Ростелеком,– пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь главы Ишима Анна Знаменщикова. – Однако оператор почему-то решил, что телефон работает и через некоторое время обратился к приставам. Но, во-первых, у главы есть все квитанции об оплате. Во-вторых, это близко не газ, тепло и электричество».

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 03.09.18

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