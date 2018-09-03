Во время пожара на Антипинском НПЗ сильно обгорел человек

Утром 3 сентября на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Как сообщил «Новому Дню» представитель предприятия, из-за разгерметизации трубопровода на одной из производственных площадок случилось возгорание газовой смеси. «Один человек пострадал, на месте ему была оказана первая помощь, сейчас он госпитализирован», – сказал собеседник агентства. В пресс-службе областного депздрава уточнили, что пострадавший находится в ОКБ№2, у него обожжено порядка 30 процентов тела.

Пожарные были на месте уже через четыре минуты после возгорания, огонь потушен, в настоящее время завод работает в штатном режиме. В МЧС по Тюменской области сообщили, что их специалисты на ЧП не выезжали. По словам спасателей, на предприятии имеется собственная пожарная часть, бойцы которой, видимо, и были привлечены для тушения.

Тюмень, служба информации

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