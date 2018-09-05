Тюменским аграриям грозит гибель урожая

На юге Тюменской области 5 и 6 сентября в ночное время ожидаются заморозки до минус трех градусов. Как сообщили в МЧС, в связи с этим на всей территории региона возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях.

Кроме того, спасатели предупреждают о возможном нарушении в работе системы электроснабжения и увеличении числа пожаров в жилом секторе, садовых обществах, на социально значимых и производственных объектах. Это связано с возросшей нагрузкой на электрические сети в период заморозков.

«Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем», – сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.09.18

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