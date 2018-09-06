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Четверг, 6 сентября 2018, 15:43 мск

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Аэропорт «Рощино» оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности

Фото Алексей Туркин, сайт аэропорта «Рощино»

Тюменский аэропорт «Рощино» оштрафован на150 тыс. рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности. Об этом «Новому Дню» сообщили в тюменской транспортной прокуратуре. «Была проверка, в ходе нее были выявлены нарушения, много нарушений. В отношении АО «Аэропорт Рощино» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и наложен штраф»», – пояснили ведомстве.

В частности, в воздушной гавани не работали электрические фонари и обратнаясвязь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста. Также не была проведена ежегодная перекатка пожарных рукавов, отдельные помещения не были оборудованы общеобъектовой системой пожаротушения и автоматической системой пожаротушения. Огнетушители были размещены не в тех местах, которые были указаны на плане эвакуации.

В здании аэровокзала отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, с людьми не проводились тренировки. Кроме того, должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, не прошли своевременно обучение в объеме пожарно-технического минимума.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором генеральному директору АО «Аэропорт Рощино» внесено представление, по итогам рассмотрения которого предприятием приняты меры к устранению выявленных нарушений, три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности»,– сообщили в прокуратуре.

В «Рощино» отказались комментировать претензии надзорного ведомства. В приемной корреспондента перенаправили к директору по производству, тот пояснил, что не уполномочен давать комментарии, а пресс-секретарь аэропорта находится в отпуске.

Тюмень, служба информации

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