Аэропорт «Рощино» оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности

Тюменский аэропорт «Рощино» оштрафован на150 тыс. рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности. Об этом «Новому Дню» сообщили в тюменской транспортной прокуратуре. «Была проверка, в ходе нее были выявлены нарушения, много нарушений. В отношении АО «Аэропорт Рощино» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и наложен штраф»», – пояснили ведомстве.

В частности, в воздушной гавани не работали электрические фонари и обратнаясвязь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста. Также не была проведена ежегодная перекатка пожарных рукавов, отдельные помещения не были оборудованы общеобъектовой системой пожаротушения и автоматической системой пожаротушения. Огнетушители были размещены не в тех местах, которые были указаны на плане эвакуации.

В здании аэровокзала отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, с людьми не проводились тренировки. Кроме того, должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, не прошли своевременно обучение в объеме пожарно-технического минимума.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором генеральному директору АО «Аэропорт Рощино» внесено представление, по итогам рассмотрения которого предприятием приняты меры к устранению выявленных нарушений, три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности»,– сообщили в прокуратуре.

В «Рощино» отказались комментировать претензии надзорного ведомства. В приемной корреспондента перенаправили к директору по производству, тот пояснил, что не уполномочен давать комментарии, а пресс-секретарь аэропорта находится в отпуске.

Тюмень, служба информации

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