В Тюменской области самая большая безработица из всех субъектов «матрешки»

Численность безработных в возрасте от 15 до 72 лет в Тюменской области составляет 31,5 тыс. человек. Такие данные Росстат озвучил в сентябре после выборочных обследований рабочей силы за трехмесячный период – май-июль 2018 года. В целом уровень безработицы в регионе равен 4,4%. В ХМАО этот показатель составляет 22,2 тыс. человек (2,4%), на Ямале – 6,4 тыс. человек (2%).

Стоит отметить, что северные регионы – самые благополучные в УрФО в плане безработицы. Так, в Свердловской области количество безработных граждан – 104,5 тыс. человек (4,9%), в Курганской – 28,1 тыс. (7,5%), в Челябинской – 105,1 тыс. человек (5,6%).

Тюмень. Другие новости 06.09.18

Николай Цуканов об Урале: это оазис и мечта любого. Самые яркие цитаты нового полпреда. / Полпред Цуканов усомнился в порядочности главы Тюмени Дмитрия Еремеева. / Полпред Цуканов анонсировал новые расследования в отношении «Корпорации развития». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»