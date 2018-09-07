В Тюмени открылось движение на очередном участке объездной дороги

В Тюмени 7 сентября было открыто рабочее движение по участку ТКАД от ул. Тополиной до ул. Республики. Строители завершили основные работы на трех километрах кольцевой дороги, в том числе работы по возведению двух транспортных развязок на пересечениях с ул. Старотобольский тракт и ул. Республики и двух путепроводов через железные дороги «УГМК-Сталь» и «Тюменские моторостроители».

Строительство кольцевой автодороги ведется с 2003 года. Общая протяженность составляет 55 км. Запущено движение на 51,8 км. Сегодня к ТКАД присоединены все четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают областной центр с соседними регионами.

Последний участок протяженностью 3,2 км, на котором продолжаются работы, включает в себя одну транспортную развязку на пересечении с автомобильной дорогой Тюмень – Боровский – Богандинский и два путепровода через железные дороги, в том числе через Транссибирскую магистраль. Движение по прямому ходу планируется открыть до конца 2018 года.

«В результате завершения строительства ТКАД будут соединены все главные городские магистрали, транзитный транспорт будет перенаправлен в объезд центральных улиц, что повысит уровень безопасности дорожного движения и улучшит экологическую обстановку в региональном центре», – сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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